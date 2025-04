Mercato - OM : Fake news pour ce joueur de l’Algérie ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Amine Gouiri et Ismaël Bennacer, arrivés tous les deux l’hiver dernier, l’OM ciblerait un autre international algérien en la personne de Ramy Bensebaini. Le Borussia Dortmund, qu’il a rejoint à l’été 2023, serait ouvert à un départ. Toutefois, cela ne serait pour le moment qu’une rumeur et il n’y aurait eu aucun contact entre toutes les parties.

Cet été, renforcer le secteur défensif devrait être une des priorités de l’OM. En ce sens, plusieurs pistes ont déjà été évoquées, comme celles menant à Aymeric Laporte (30 ans, Al-Nassr) ou Facundo Medina (25 ans, RC Lens), mais les dirigeants marseillais s’intéresseraient également à Ramy Bensebaini.

Bensebaini annoncé dans le viseur de l’OM

En effet, selon La Minute OM, l’international algérien (68 sélections) serait dans le viseur de l’OM dans l’optique du prochain mercato estival. Ce que confirme Sky Sports, ajoutant que le Borussia Dortmund, où Ramy Bensebaini est sous contrat jusqu'en juin 2027, ne serait pas fermé à un départ.

Aucun contact entre les clubs et le joueur

D’après La Tribune OM, cette piste serait en revanche à prendre avec des pincettes. Il ne s’agirait pour le moment que d’une rumeur et ce sont les agents de Ramy Bensebaini qui feraient fuiter un éventuel intérêt de l’OM. Aucune discussion n’aurait eu lieu, que ce soit entre le Borussia Dortmund et le club marseillais ou entre ce dernier et le défenseur âgé de 30 ans.