F1 : La révélation très inquiétante sur Michael Schumacher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a un peu plus de 11 ans, le 29 décembre 2013, Michael Schumacher, fraîchement retraité de la Formule 1, subissait un terrible accident de ski. Et depuis cette date, l'état de santé du septuple champion du monde est l'un des secrets les mieux gardés. Mais un journaliste allemand fait des révélations inquiétantes au sujet de l'ancien pilote allemand.

Le 29 décembre 2013, la vie de Michael Schumacher a totalement basculé. Fraîchement retraité, le septuple champion du monde de Formule 1 était victime d'un terrible accident de ski. Passé proche de la mort, l'ancien pilote Ferrari a survécu mais son état de santé est l'objet de beaucoup de mystère. Sa famille garde le secret et rares sont ceux qui ont pu approcher le Baron Rouge. Seuls les proches de la famille savent réellement comment a évolué la santé de Michael Schumacher puisqu'aucune communication officielle n'a eu lieu ces dernières années. Mais Felix Gorner, journaliste pour la chaîne allemande RTL, qui avait suivi de près la carrière de Michael Schumacher, fait des révélations assez inquiétantes.

«C’est une situation très triste»

« C’est une situation très triste. C’est une personne qui a besoin de soins, totalement dépendante des soignants. Il ne peut plus s’exprimer par le langage. Un maximum de 20 personnes sont autorisées à l’approcher. Et à mon avis, c’est la bonne approche. Car la famille agit dans son intérêt. Il a toujours été très protecteur de sa vie privée, et cela ne changera pas », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.

Jean Todt garde le secret

Jean Todt, proche de la famille Schumacher, donnait également des nouvelles de l'ancien pilote Ferrari il y a quelques temps. « La famille a décidé de ne pas répondre à la question (de l’état de Michael Schumacher). C’est un choix que je respecte. Je le vois régulièrement, avec toute l’affection que je lui porte, ainsi qu’à sa famille. Nos liens vont bien plus loin que notre collaboration passée. Cela fait partie de ma vie qui se déroule aujourd’hui très loin de la Formule 1 », confiait récemment l'ancien président de la FIA avant d'expliquer que « Michael était un ami et un frère, et il a marqué l'histoire. Il semblait arrogant, mais il était simplement timide »