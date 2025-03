F1 : «Chaos» chez Red Bull, Verstappen va claquer la porte ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la saison vient à peine de reprendre, Red Bull traverse déjà une période mouvementée. L’écurie autrichienne a décidé de se séparer de Liam Lawson après seulement deux Grands Prix, le remplaçant par Yuki Tsunoda. Max Verstappen était défavorable à ce changement et la situation actuelle pourrait le pousser à partir.

Remplaçant de Sergio Pérez, Liam Lawson n’aura finalement tenu que deux courses chez Red Bull. Après seulement les deux premiers Grands Prix de la saison, en Australie puis en Chine, l’écurie autrichienne a décidé d’effectuer du changement. Yuki Tsunoda remplace le pilote néo-zélandais, qui de son côté retourne chez Racing Bulls. Si les résultats de Liam Lawson n’ont pas été à la hauteur des espérances, décider de s’en séparer aussi rapidement suscite beaucoup d'interrogations.

Red Bull en plein « chaos » ?

Auprès du Daily Mail, un pilote de Formule 1, multiple vainqueur de Grands Prix, a pointé du doigt le « déclin progressif de la maison Red Bull ». Une source proche de l’écurie autrichienne a qualifié la situation actuelle de « chaos ». Ce qui n’est pas vraiment rassurant en ce qui concerne l’avenir de Max Verstappen, qui fait déjà beaucoup parler depuis plusieurs mois, son nom ayant été lié à Mercedes et à Aston Martin. « C'est Helmut (Marko) aussi bien que Christian (Horner) qui est à blâmer pour le fiasco de Liam », a indiqué une autre source proche de Red Bull. Le tabloïd anglais précise que cela pourrait inciter le quadruple champion du monde en titre à quitter l’écurie, où il est sous contrat jusqu'en 2028.

Verstappen n’était pas d’accord avec la décision de Red Bull

Toute cette histoire ne va donc pas atténuer les rumeurs sur un éventuel départ de Max Verstappen, d’autant plus quand l’on sait qu’il n’était pas d’accord avec la décision de Red Bull de se séparer de Liam Lawson aussi rapidement. « Cette conclusion est correcte, et c'est ce qu'il a exprimé. Mais nous avons expliqué à Max que, pour gagner le championnat, nous devions tout faire pour avoir deux voitures dans le top 10 », a confirmé Helmut Marko. « Max a fait valoir que la voiture est très difficile à piloter, et que si la voiture était meilleure, les performances de Lawson s'amélioreraient également. Bien sûr, nous travaillons sur le développement, mais pour l'instant, il est difficile de prédire à quelle vitesse cela se fera. »