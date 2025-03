F1 : Un Français chez Red Bull, l'annonce officielle

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un début de saison catastrophique, Liam Lawson doit déjà céder sa place chez Red Bull à Yuki Tsunoda. Compte tenu de l'impatience des dirigeants de l'équipe autrichienne, l'avenir du Japonais pourrait déjà être menacé, ce qui pourrait laisser penser à une promotion pour Isack Hadjar. Et la réponse d'Helmut Marko est déjà connue.

Coup de tonnerre chez Red Bull ! Après seulement deux courses, l'équipe autrichienne a déjà décidé de procéder à un premier changement de pilote. En effet, tout juste arrivé pour remplacer Sergio Pérez, Liam Lawson est déjà rétrogradé par Red Bull qui a décidé d'échanger son baquet avec celui de Yuki Tsunoda, qui se retrouve donc propulsé aux côtés de Max Verstappen. A l'inverse, le pilote néo-zélandais sera donc avec Isack Hadjar chez Racing Bulls. Mais à la vitesse où vont les choses chez Red Bull, on pourrait déjà imaginer le Français récupérer la place de Yuki Tsunoda. Cependant, Helmut Marko, conseiller spécial de Red Bull et en charge de la gestion des pilotes, assure que le Japonais ne quittera plus le baquet de la RB21.

Hadjar chez Red Bull ? Marko répond

« Yuki Tsunoda finira la saison. Ses débuts ont été très, très bons. En particulier, il s'est vite mis au diapason. En course, il est encore un peu lent, mais c'est dû à son manque d'expérience. Il est définitivement l'un de nos grands espoirs du moment (...) Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité. Yuki Tsunoda est un pilote rapide, nous le savons, mais il a connu des hauts et des bas. C'est pourquoi nous avons pensé que Lawson était le meilleur et le plus solide des candidats », confie-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.com, avant de poursuivre.

«Yuki Tsunoda finira la saison»

« Mais comme je l'ai dit, Yuki a connu une transformation. Il a changé de management et, dans cette situation, c'était tout simplement la meilleure option. Car même si Lawson connaît le circuit de Suzuka, Hadjar ne connaissait pas non plus la Chine et il a immédiatement été dans le rythme, presque aussi rapide que Yuki, du moins lors des qualifications. C'était donc une spirale négative que nous devions briser pour donner à Lawson un avenir dans sa carrière », ajoute Helmut Marko. Autrement dit, il faudra patienter pour revoir un Français chez Red Bull après le passage éphémère de Pierre Gasly en 2019.