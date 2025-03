F1 - Transfert de Verstappen : Red Bull confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis la saison dernière, le départ de Max Verstappen est un sérieux sujet. Le pilote néerlandais ne semble pas satisfait de la direction prise par Red Bull qui ne lui offre plus la meilleure monoplace du plateau. Et Helmut Marko confirme que la quadruple champion du monde dispose de clause de performance dans son contrat.

Entre les affaires extrasportives de Christian Horner et les performances en berne de Red Bull, l'avenir de Max Verstappen fait grandement parler depuis quelques mois. Mercedes a notamment tenté de le recruter et pourrait revenir à la charge prochainement si la situation n'évolue par pour le Néerlandais. Et alors que son contrat s'achève en 2028, Helmut Marko confirme l'existence de clause de performance dans le contrat de Max Verstappen.

Marko confirme pour le contrat de Verstappen

« Nous sommes très motivés pour remporter ce cinquième titre. Nous savons aussi que si nous n’obtenons pas de résultats pour Max, tous les meilleurs pilotes ont des clauses de performance dans leur contrat », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'en rajouter une couche.

«Tous les meilleurs pilotes ont des clauses de performance»

« Nous devons donc nous assurer qu’il dispose d’une voiture qui lui permette de gagner et il y a eu une réunion très constructive jeudi dernier, Max avec les ingénieurs, et ils ont discuté de la manière d’améliorer la voiture et de la rendre plus facile à conduire et d’avoir une plus grande plage de conduite, et tout cela s’est déroulé de manière très positive. Il ne reste plus que deux courses à disputer et nous avons huit points de retard. Toute l’équipe est concentrée sur la conquête de ce cinquième titre, que nous n’avons pas réussi à décrocher avec [Sebastian] Vettel, mais qui est possible cette fois. Et si vous regardez les temps de Max avec le pneu dur, nous étions compétitifs mais pas partout comme la McLaren, mais nous ne sommes pas si loin que cela », ajoute Helmut Marko.