PSG : Luis Enrique dévoile son secret

Ce mardi, le PSG a un nouveau rendez-vous face au FC Nantes dans sa quête de championnat français terminé avec 0 défaite. En cette fin de saison, les Parisiens enchaînent les matches importants et l'objectif du club est de ne pas faiblir en Ligue 1. Pour cela, Luis Enrique et le staff du club font très attention à la santé mentale des joueurs.

Invité à se rendre en conférence de presse à la veille de la rencontre face au FC Nantes, Luis Enrique s'est confié sur les objectifs de fin de saison. Pour un club comme le PSG qui est encore en course en Ligue des champions, il est très important de prendre soin des joueurs puisque les matches s'enchaînent. Le staff parisien accorde une grande importance au côté mental.

« C'est absolument clé »

Ces dernières années, la santé mentale est un sujet qui a de plus en plus été la cible de discussions dans le monde du sport et le football ne fait pas exception. Pour Luis Enrique, c'est un secteur primordial qu'il ne faut pas délaisser. « C'est absolument clé. Nous n'allons pas le dire mais pour nous c'est vital depuis le début. Il est très important de gérer les charges au niveau physique et émotionnel, en particulier pour les équipes très exposées, qui jouent tous les trois jours » déclare-t-il en conférence de presse.

La clé de la réussite pour le PSG ?

Cette saison, Luis Enrique a réussi à bâtir un effectif capable de réussir de grandes choses et ce n'est pas un hasard si les succès s'enchaînent. « Nous sommes l'équipe qui a donné le plus jours de repos à Noël, c'était dix jours. Si nous avions pu en donner 15 nous l'aurions fait. Ce qui est important c'est que tu sois heureux en venant travailler » poursuit l'entraîneur espagnol. Reste à savoir si c'est la bonne méthode pour réussir en cette fin de saison.