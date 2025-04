Luis Enrique - PSG : L'annonce historique !

Amadou Diawara

Invaincu depuis le début de saison, le PSG chasse le record d'invincibilité du FC Nantes en Ligue 1. Alors que les Canaris ont réussi une série de 32 matchs sans défaite, le club de la capitale est à trois longueur. Interrogé ce lundi, Luis Enrique a fait part de son envie de faire mieux que le FCN, que son équipe affronte ce mardi soir.

Depuis le début de cet exercice 2024-2025, le PSG est impitoyable en Ligue 1. En effet, le club emmené par Luis Enrique est déjà mathématiquement champion avec 77 points engrangés en 29 journées.

PSG : Luis Enrique annonce du lourd

Si le PSG a remporté le titre en Ligue 1, la fin de saison reste tout de même palpitante. En effet, les hommes de Nasser Al-Khelaïfi peuvent faire tomber le record d'invincibilité du FC Nantes. Alors que les Canaris ont enchainé 32 matchs sans défaite en 1994-1995, le PSG n'a que trois rencontres de retard actuellement. D'ailleurs, la bande à Ousmane Dembélé vise le coup parfait en réalisant une saison complète, soit 34 journées, sans revers.

«On a des records à battre»

Interrogé par PSG TV ce lundi après-midi, Luis Enrique a évoqué ce record en français, alors que son équipe se déplace à Nantes ce mardi soir. « Il faut penser à réussir à surmonter des difficultés à chaque match. Demain (mardi), contre une autre équipe du bas du classement, ce sera un match serré ; et comme d'habitude, on doit être prêt. Aucun doute que ce sera un match difficile. On joue à l'extérieur contre une équipe en difficulté. C'est une motivation pour nous d'affronter ça et de battre un record », a confié l'entraineur du club rouge et bleu, avant d'en rajouter une couche en conférence de presse d'avant-match.

«C'est une motivation pour nous de battre un record»

« Si Antoine Kombouaré est un élément spécial dans ce match ? Vous parlez des anciens matchs ? Non, j’ai une très mauvaise mémoire, je ne me souviens déjà pas de mes matchs. Il a une histoire importante, il y a bien sûr du respect. Demain (mardi), ce sera un match compliqué, mais on a des records à battre. Il y a l’invincibilité en Ligue 1 et celle sur les matchs à l’extérieur dans les 5 grands championnats. Mais Nantes sera très motivé, on se souvient du match difficile à l’aller (1-1). Il n’y aura rien de facile. On doit être compétitif », a affirmé Luis Enrique, le coach du PSG.