F1 - Verstappen : Le pari qui lui a coûté cher !

Arrivé pour remplacer Sergio Pérez, Liam Lawson n’aura pas fait long feu chez Red Bull. L’écurie autrichienne va promouvoir Yuki Tsunoda aux côtés de Max Verstappen et renvoyer le Néo-Zélandais chez Racing Bulls. Pour Jacques Villeneuve, son pari de rejoindre le quadruple champion du monde lui a coûté cher en F1.

Après le départ de Sergio Pérez, Red Bull avait décidé de miser sur Liam Lawson pour épauler Max Verstappen. Mais alors que la saison 2025 de F1 vient à peine de débuter, le Néo-Zélandais va déjà partir. Le pilote de 23 ans a vécu deux courses délicates en Australie et en Chine. Résultat, Red Bull souhaite le remplacer par Yuki Tsunoda et le renvoyer chez Racing Bulls. Pour Jacques Villeneuve, le pari de Liam Lawson de rejoindre Max Verstappen lui a coûté cher.

«Il faut être dans le coup immédiatement»

« Ces deux courses ne lui ont pas été très bénéfiques dans le paddock. C’est très simple, et c’est là le risque. Quand on débute chez Red Bull, avec Max, il faut être dans le coup immédiatement. Et c’est le prix à payer pour intégrer la meilleure équipe. Vous voulez prendre ce risque ? Tant mieux. Mais à l’inverse, vous paierez cher si ça ne marche pas. C’est comme ça. Et c’est normal. C’est comme ça. Je pensais qu’ils pourraient lui donner trois courses supplémentaires à leur retour en Europe pour qu’ils puissent ensuite prendre une décision réfléchie. [...] Red Bull dispose de données que nous n’avons pas » a confié l’ancien pilote de F1 dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Verstappen ne digère pas le départ de Lawson

En tout cas, cette décision n’a pas été spécialement bien reçue du côté de Max Verstappen. D’après la presse néerlandaise, le quadruple champion du monde et son père ne s’attendaient pas au départ de Liam Lawson si tôt. Aux yeux de Max Verstappen, cela prouve la gestion impitoyable des pilotes chez Red Bull, une chose qu’il déplore. Il s’inquiéterait également du futur sort qui pourrait être réservé à Yuki Tsunoda s’il n’obtient pas rapidement des résultats. À suivre...