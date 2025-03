PSG : Un entraîneur contacté, le gros coup de l’émir du Qatar !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en 2019, le PSG avait pensé à Massimiliano Allegri pour s'installer sur le banc parisien. L'émir du Qatar avait personnellement appelé son agent pour le convaincre de signer. Tamim Bin Hamad Al Thani lui aurait également proposé de devenir le mentor de Thiago Motta, alors à la tête des U19 Parisiens.

En décembre 2019, le 10Sport.com révélait des discussions entre le PSG et Massimiliano Allegri. Des informations confirmées aujourd’hui par son agent. Giovanni Galeone avait reçu un coup de téléphone de l’émir du Qatar, qui lui avait présenté un double projet à Paris.

Le clan Allegri confirme des contacts

« Le cheikh du PSG m'a appelé pour me supplier de convaincre Allegri. Le PSG lui proposait trois-quatre ans de contrat et Max était censé élever Motta, qui entraînait l'équipe des jeunes du PSG et qui devait plus tard reprendre l'équipe première. Va à Paris, lui ai-je dit. Va à Paris, tu gagneras tout » a lâché Galeone.

La réponse a été négative

Mais visiblement, Allegri était peu enclin à signer pour le PSG. « Il m'a répondu : "En France, on joue aux célibataires contre les mariés*". Qu'est-ce que je pouvais lui dire ? Il a refusé deux fois Chelsea la même année, la deuxième fois parce que sa mère venait de mourir. Puis Arsenal après Wenger. Il n'avait pas confiance dans le projet » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Culture PSG.