PSG : Luis Enrique quitte Paris, la déception !

Luis Enrique a profité de la trêve internationale pour quitter Paris et retourner en Espagne. Interrogé en conférence de presse sur son programme, l’entraîneur du PSG n’a pas caché son regret de ne pas avoir pu profiter du soleil dans la capitale, la météo étant visiblement moins clémente de l’autre côté des Pyrénées.

C’est le retour de la Ligue 1 après deux semaines de trêves internationales. Si la plupart des joueurs du PSG sont allés en sélection, à l’instar des internationaux français du club qui ont dû batailler pour venir à bout de la Croatie en quart de finale de la Ligue des Nations, Luis Enrique a eu l’occasion de recharger les batteries, chez lui en Espagne. Une mauvaise décision sur le plan météorologique.

« J’aurais dû rester ici »

Interrogé en conférence de presse ce vendredi sur son programme des derniers jours, Luis Enrique a affiché ses regrets concernant le temps de l’autre côté des Pyrénées. « J'ai essayé de prendre le soleil, mais il n'y en avait pas en Espagne. Le soleil était à Paris, je crois que j'aurais dû rester ici », a confié l’entraîneur du PSG, rapporté par RMC.

Le PSG peut déjà être sacré

Opposé à Saint-Étienne ce samedi, le PSG peut déjà être sacré champion de France au terme de la 27e journée de Ligue 1 à trois conditions : que la bande à Luis Enrique s’impose dans le Forez, que l’OM perde contre Reims, et que le derby azuréen entre l’AS Monaco et l’OGC Nice se termine sur un match nul. « On joue à l'extérieur contre un club historique français. Il y a une ambiance très puissance dans ce stade. On aime ces ambiances de football et de gens passionnés, a réagi Luis Enrique. C'est très motivant pour nous. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. J'ai beaucoup aimé l'ASSE quand ils sont venus. C'est une équipe qui ose, qui presse, qui joue, qui est bonne en contre. C'est une équipe qui pourrait être dans une meilleure situation au classement ».