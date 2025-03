Cyclisme : Ce champion au bord des larmes à la poursuite de Van der Poel !

Alexandre Higounet

A l’arrivée du Grand-Prix E3, disputé vendredi dernier sous des conditions climatiques épouvantables, les trois premiers Mathieu Van Poel, Mads Pedersen et Filippo Ganna ont eu l’occasion de discuter en attendant le podium protocolaire. La scène a été filmée et relayée par le média flamand Het Laatste Nieuws...

Vendredi dernier, le Grand-Prix E3, la classique qui ressemble le plus au Tour des Flandres, s’est tenu dans des conditions climatiques très difficiles, la pluie, le vent et le froid ayant accompagné les coureurs tout au long de la course, remportée en solitaire par un Mathieu Van der Poel époustouflant, auteur d’un raid solitaire de plus de 40 kilomètres pour aller chercher la victoire loin devant ses principaux concurrents.

Cyclisme - Mercato : Un grand projet Evenepoel relancé ?

➡️ https://t.co/XQszFaWkLD pic.twitter.com/HEQI9zs99R — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 19, 2025

« Pour toi, c’est facile, tu voles ! »

A l’arrivée, en attendant le podium protocolaire, les trois premiers, à savoir Mathieu Van der Poel, Mads Pedersen et Filippo Ganna, se sont retrouvés assis côte à côte quelques minutes et ont pu échanger sur la course après avoir récupéré de leurs efforts. La scène a été filmée et relayée par le site du Het Laatste Nieuws et a donné lieu à quelques mots amusants, Filippo Ganna confiant au préalable qu’il n’irait pas sur Gent-Wevelgem à la demande de son équipe, car cette dernière voulait absolument qu’il soit au départ du Tour des Flandres, qui se tiendra dimanche prochain. « C’est plutôt bien », a alors répondu Mathieu Van der Poel, suscitant ce commentaire amusé de Ganna : « Pour toi, oui, tu voles ! »

« Dans les vingt derniers kilomètres, j’avais envie de pleurer »

Selon le Het Laatste Nieuws, Van der Poel et Pedersen ont alors confié à Ganna que le Grand-Prix E3 était au final plus violent que le Tour des Flandres, ce à quoi Ganna a répondu, éreinté par les terribles conditions du jour : « Maintenant que tu dis ça, je me sens beaucoup mieux. Parce que dans les vingt derniers kilomètres, j'avais envie de pleurer ». De quoi laisser une idée de la souffrance parfois subie par les coureurs durant l’effort.