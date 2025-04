L'OM balance sur une fake news

La rédaction

Alors que L’Équipe affirmait que Roberto De Zerbi avait refusé de diriger un entraînement, Neal Maupay a démenti cette version en conférence de presse. L’attaquant de l’OM a rappelé l’unité du groupe et l’objectif commun : une qualification pour la Ligue des champions. Une mise au point importante avant un match crucial face à Toulouse dimanche.

L’une des nombreuses polémiques dévoilées dans l’article de L’Équipe sur l'OM, est celle qui annonçait que Roberto De Zerbi ne voulait plus entraîner ses joueurs. «Je ne vous entraînerai pas aujourd’hui.» aurait-il lâché. Ce à quoi les joueurs de l’OM auraient répondu : «On n’ira pas sur le terrain alors.» Une polémique qui a fait beaucoup de bruit et sur laquelle Neal Maupay est revenu en conférence de presse ce vendredi, avant le match face à Toulouse.

«Il n'a jamais été question de ne pas s'entraîner»

Interrogé sur ce qui est sorti dans la presse, le buteur de l’OM a immédiatement voulu apaiser les tensions pour améliorer la situation :

«Il n'a jamais été question de ne pas s'entraîner. On a mis les choses au clair, comme on se doit de le faire, on se dit les choses et je suis sûr que ça va nous servir. je repense à la défaite contre Auxerre en novembre. Après cet épisode, on a eu notre meilleur passage de la saison.»

«On est venus pour l'objectif Ligue des champions»

Neal Maupay rappelle les objectifs de l'OM et affirme son ambition de jouer la Ligue des champions la saison prochaine :

«On est venus pour l'objectif Ligue des champions, je veux la jouer, on croit en ce projet et au coach. Je n'ai jamais joué la Ligue des Champions, ce serait débile parce qu'on a perdu un match, de dire qu'on abandonne.»

Pour jouer cette compétition, l'OM devra absolument s'imposer contre Toulouse ce dimanche soir. Une rencontre cruciale dans la course au podium.