Mercato - OM : Le gros coup de pression signé De Zerbi

La rédaction

Alors que la fin de saison approche, Roberto De Zerbi a profité d’une conférence de presse pour envoyer un message clair à sa direction. L’entraîneur de l’OM, frustré par les limites de son effectif actuel, pose déjà ses conditions pour rester à Marseille. Et ses exigences devraient fortement orienter le prochain mercato estival.

Roberto De Zerbi a débuté son aventure à l’OM en alignant une équipe en 4-2-3-1, avant de revoir sa tactique. Après la première défaite contre Auxerre, l’entraîneur italien est passé à un système en 3-4-2-1. Avec la pénurie de défenseurs à l'OM, de nombreux observateurs ont réclamé un retour à une défense à quatre. Une demande à laquelle Roberto De Zerbi a répondu en conférence de presse.

«Si je devais rester ici…»

«J’ai toujours proposé une défense à quatre, des ailiers faux pied, un 10, une équipe qui génère beaucoup d’occasions. Tu dois t’adapter aux joueurs à ta disposition. Sans Balerdi, tu as du mal à construire une défense à quatre. Si je devais rester ici l’an prochain, et si on amenait des joueurs qui s’adaptent à un 4-2-3-1, qui est mon système favori, je jouerais ainsi», a ainsi expliqué l’entraîneur de l’OM, laissant planer un doute sur son avenir.

Le message est passé

Suite à cette déclaration, L’Équipe révèle que cette phrase n’est pas passée inaperçue du côté de la direction de l’OM, qui a «bien compris le message faussement caché». Roberto De Zerbi devrait donc se montrer particulièrement exigeant lors du prochain mercato de l'OM.