Benatia : Le gros coup de pression à l'OM !

Ce samedi, l'OM affronte la lanterne rouge Montpellier dans le cadre de la 30ème journée de Ligue 1 et la défaite est inenvisageable en cette fin de saison puisqu'il faut assurer le podium final. Le club de la cité phocéenne, dans une dynamique compliquée depuis des semaines, devra répondre présent face à un adversaire largement à sa portée.

Auteur d'une belle saison, l'OM a pourtant souffert ces dernières semaines en particulier en défense, encaissant de nombreux buts. Le club reste sur 4 défaites lors des 5 derniers matches en Ligue 1 et ses principaux concurrents pour le podium le menacent très sérieusement. Pour Medhi Benatia, la défaite est interdite ce samedi face à Montpellier.

L'OM n'a pas le droit à l'erreur

Désormais troisième de Ligue 1 à un point de Monaco et devant l'OL pour un point également, l'OM devra s'imposer à domicile face à une équipe qui se dirige tout droit vers la Ligue 2 et qui vient d'enchaîner 10 défaites consécutives. « Tout autre résultat qu'une victoire contre Montpellier est-il envisageable ? Non, évidemment. C'est une équipe en difficulté depuis le début de l'année, elle a des qualités mais elle a souffert toute la saison. Nous, on a tellement laissé filer de points qu'on n'a plus de joker. On est obligé de faire un résultat positif si on veut rester sur le podium à l'issue de la journée, et pourquoi pas espérer mieux en fonction du résultat entre Strasbourg et Monaco. Mais avec nos dernières prestations, la victoire est obligatoire » déclare Medhi Benatia pour La Provence.

L'OM en souffrance

En difficulté ces dernières semaines, l'OM accuse un peu le coup mais il faut faire les efforts nécessaires pour s'assurer une place en Ligue des champions la saison prochaine. « En fin de saison, il y a de la fatigue chez tout le monde, même si avec un seul match par semaine on ne peut pas se cacher derrière cet argument, et beaucoup de stress accumulé, surtout à Marseille. Je signe tout de suite pour une victoire 3-2 » assure même le dirigeant marseillais.