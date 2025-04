L’offre qui va les rendre dingues à l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le sprint final est lancé pour les hommes de Roberto De Zerbi pour la Ligue des champions avec cinq matchs de Ligue 1 à jouer pour valider leur billet. Malgré les performances négatives de ces dernières semaines, l’espoir est toujours de mise pour l’entraîneur italien qui espère faire un cadeau en bonne et due forme aux supporters marseillais avec la C1.

L’Olympique de Marseille est privé de Ligue des champions depuis deux ans. Grâce au travail de Jorge Sampaoli en 2021/2022 et la deuxième place arrachée lors de la dernière journée grâce à une victoire contre Strasbourg (4-0). Néanmoins mécontent du début du mercato estival opéré par le président Pablo Longoria, le technicien argentin décidait de déposer sa démission et laissait donc sa place à Igor Tudor sur le banc de touche de l’OM.

«Dans tous les stades, les supporters rendent à leur équipe ce qu'elle donne»

Igor Tudor a été le coach ayant vécu la dernière campagne européenne de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions, sans rencontrer un franc succès avec une élimination en poule qui plus est à la 4ème et dernière place. Cette saison, quand bien même l’équipe de Roberto De Zerbi reste sur une mauvaise série de cinq défaites lors des sept dernières journées de Ligue 1, la qualification en Ligue des champions est toujours possible. Un cadeau que le coach italien désire faire aux suiveurs de l’OM. « Ce sont les joueurs qui font que les supporters nous suivent. Dans tous les stades, les supporters rendent à leur équipe ce qu'elle donne ».

«On veut les remercier en les qualifiant pour la Ligue des Champions»

« Cette année, ils ont compris qu'il fallait qu'ils soient plus proches de nous, on veut les remercier en les qualifiant pour la Ligue des Champions ». a conclu Roberto De Zerbi au cours de sa conférence de presse relayée par Le Phocéen ce vendredi. Reste à savoir si le cadeau sera transmis aux supporters de l’OM.