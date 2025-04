«Une claque», un joueur de l'OM balance sur De Zerbi !

La rédaction

En pleine tempête médiatique autour de Roberto De Zerbi, Neal Maupay est monté au front. L'attaquant de l'OM a évoqué une « claque » bénéfique pour secouer le vestiaire avant le choc face à Toulouse. Troisième au classement, Marseille joue gros dans la course à la Ligue des champions. Sous pression après des semaines tendues, une victoire contre Toulouse est attendue.

L’Équipe a publié un article qui a fait l’effet d’un tremblement de terre à l’OM. On y apprenait notamment que Roberto De Zerbi était entré en conflit avec son vestiaire, allant jusqu’à refuser d’animer un entraînement. «Je ne vous entraînerai pas aujourd’hui», aurait déclaré le coach italien, ce à quoi les joueurs de l’OM auraient répondu : «On n’ira pas sur le terrain alors.»

«Ça fait du bien de se prendre une claque»

Présent en conférence de presse ce vendredi, Neal Maupay n’a évidemment pas échappé aux questions sur cette polémique.

«Cette semaine, il [De Zerbi] était vraiment là pour travailler et nous mettre face à nos responsabilités, ce qu’on a fait. Des fois, quand une méthode ne marche pas, il faut peut-être changer pour provoquer une réaction. Je suis plutôt convaincu que tout le monde a réagi de la même façon. On sait ce qu’on a mal fait, mais ça fait du bien de se prendre une claque dans le visage, ça réveille. Dimanche, tout le monde sera prêt et déterminé», a déclaré le buteur de l’OM.

La lutte pour la Ligue des champions

L’OM doit impérativement réagir face à Toulouse ce dimanche et sortir du Stade Vélodrome avec une victoire à la clé. Actuellement troisièmes après s’être fait subtiliser la place de dauphin du PSG par l’AS Monaco, les Marseillais sont en pleine tourmente. Ils sont désormais engagés dans une lutte serrée pour une place qualificative en Ligue des champions avec Nice, Lille, Strasbourg et Lyon.