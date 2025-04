Adil Rami accusé, ils ont vu juste !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Candidat de la quatrième saison des « Traîtres » sur M6, Adil Rami doit user de ruse pour tromper ses adversaires et cacher sa véritable identité dans le jeu. Ce qui n’a pas empêché certains candidats de le soupçonner avec raison, ce que comprend l’ancien défenseur de l’OM, qui multiplie les projets à la télévision.

S’il peut agir sans arrière pensée dans "Danse avec les stars" sur TF1, Adil Rami a dû en revanche redoubler d’ingéniosité pour tromper les autres candidats de la quatrième saison des « Traîtres » sur M6 ! L’ancien défenseur de l’OM fait en effet partie des participants devant cacher leur véritable identité pour sortir vainqueur du jeu inspiré du "Loup-garou".

« Il fallait que je respecte les règles »

« Ça a été très compliqué à un moment parce que je m’attachais à toutes les personnes qui étaient autour de moi et tôt ou tard je savais qu’il fallait les trahir. Je me posais beaucoup de questions mais j’essayais à chaque fois de relativiser en me disant que c’était le jeu et qu’il fallait que je respecte les règles », confesse-t-il dans un entretien accordé à PureBreak.

« Si je suis soupçonné, c’est aussi par rapport à un jugement qu’on fait avant de se rencontrer »

Certains candidats ont vu juste en accusant Adil Rami de faire partie des trois « traîtres » de la saison. « Je pense que si je suis soupçonné, c’est aussi par rapport à un jugement qu’on fait avant de se rencontrer, estime l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France. Ils se mettent à la place de la production : Adil Rami c’est un champion du monde, il fait des blagues, il est souriant donc il peut être choisi comme traître. Mais après il y a la réalité du jeu qui prend le dessus. »