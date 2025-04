OM - Arabie saoudite : L'offre va enfin partir ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En attendant la supposée vente de l'OM à l'Arabie saoudite promise par le journaliste Thibaud Vézirian depuis plusieurs années à présent, un tout autre deal prendrait peu à peu forme entre le club phocéen et la Saudi Pro League : le transfert d'Aymeric Laporte. Le défenseur espagnol de 30 ans aurait déjà décidé de quitter Al-Nassr et serait emballé par un challenge en Ligue 1.

Depuis quatre ans désormais, il est question d'une éventuelle vente de l'OM par Frank McCourt non pas à Mourad Boudjellal et à Mohamed Ayachi Ajroudi, mais au PIF, le fonds souverain de l'Arabie saoudite. Le journaliste Thibaud Vézirian ne cesse d'assurer que le rachat de l'Olympique de Marseille est dans les tuyaux.

L'OM a un boulevard pour Aymeric Laporte !

Néanmoins, c'est une tout autre opération qui aurait actuellement lieu en coulisses selon Estadio Deportivo. Le journal andalou confirme la tendance déjà évoquée dans la presse pendant le mercato hivernal concernant une prise d'informations de Medhi Benatia, directeur du football de l'Olympique de Marseille, au sujet d'Aymeric Laporte. Et il se trouve que le champion d'Europe 2024 avec La Roja ait décidé de quitter Cristiano Ronaldo et Al-Nassr.

Laporte prêt à s'engager dans un club de Ligue 1 !

Estadio Deportivo affirme que le club ayant le plus de chances de l'accueillir à l'instant T ne serait autre que l'OM au vu de l'intérêt porté par le club à l'international espagnol. Des échanges seraient à signaler et tout dépendrait de la qualification de l'Olympique de Marseille pour la prochaine Ligue des champions. En l'état, Aymeric Laporte serait déjà partant pour s'installer chez un pensionnaire de Ligue 1. Il n'y a plus qu'à donc pour l'OM.