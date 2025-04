Une rébellion à l’OM ? La vérité déballée sur De Zerbi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après le revers face à Reims, Roberto De Zerbi était visiblement plus remonté que jamais contre ses joueurs. Il avait alors été révélé que l’entraîneur de l’OM avait refusé de diriger la séance d’entraînement qui a suivi cette défaite. Mais voilà que la vérité serait bien différente si l’on en croit la version apportée par Medhi Benatia, directeur du football à l’OM.

Aurait-on évité une mutinerie à l’OM ? C’est ce qu’avait révélé L’Equipe il y a quelques jours suite à la défaite du club phocéen face à Reims. Dans le quotidien sportif, on pouvait alors y lire que Roberto De Zerbi, remonté contre ses joueurs, avait refusé de les entraîner : « Je ne vous entraînerai pas aujourd’hui ». C’est alors que le vestiaire de l’OM aurait réagi comme un homme, en refusant de s’équiper pour s’entraîner. Une séance qui aura finalement eu lieu après des discussions entre les joueurs et la direction olympienne.

« Une décision prise en accord avec Pablo, son staff et moi-même ! »

Pour La Provence, Medhi Benatia a tenu à revenir sur cet épisode. Le directeur du football à l’OM a alors souhaité rétablir la vérité, expliquant ainsi concernant Roberto De Zerbi et ses joueurs : « J’ai connu l’environnement des grands clubs et quand ça ne va pas, ça chauffe à l’intérieur du vestiaire. Ici, les joueurs vivent très bien entre eux. L’autre jour, on a lu que le coach était fâché avec son groupe parce qu’il avait décidé de prendre un peu de hauteur, une décision prise en accord avec Pablo, son staff et moi-même ! Il était fâché et déçu car il donne beaucoup à son groupe, c’est un affectif ».

« Il est toujours derrière eux »

« Quand il voit le match à Reims, il ne peut pas se retrouver dans son équipe. Il a dit aux joueurs qu’il n’allait pas les entraîner, mais la séance a été faite, la staff l’a dirigée. Il le fait souvent les lendemains de match d’ailleurs pour observer les comportements des uns et des autres. Il n’y avait rien de nouveau. Et là, dans L’Equipe, des joueurs ou des taupes, je ne sais même pas, auraient estimé que c’était une faute grave du coach. Ce n’est pas vrai du tout. Il est toujours derrière eux », a poursuivi Medhi Benatia.