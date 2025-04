De Zerbi viré, c'est validé à l'OM !

La rédaction

Rien ne va plus à l’OM. Selon L’Équipe, la fracture entre Roberto De Zerbi et son vestiaire est consommée. Les joueurs auraient interpellé Medhi Benatia sur le comportement du coach italien, jugé incompatible avec un club de haut niveau. Certains auraient même réclamé son absence du banc les jours de match.

La cassure semble profonde entre Roberto De Zerbi et son vestiaire. Alors que L’Équipe a levé le voile sur les coulisses du vestiaire de l'OM, les révélations s’enchaînent et le coach italien semble perdre ses joueurs un peu plus chaque jour.

Gros clash à l’OM

L’Équipe explique notamment que le comportement de Roberto De Zerbi interpelle dans le vestiaire. Les joueurs de l’OM auraient même fait appel à Medhi Benatia pour l’interroger. Fort de son expérience dans de grands clubs européens, ils lui auraient demandé si un tel comportement avait déjà été observé dans des institutions de haut niveau.

Les joueurs ne veulent plus de De Zerbi ?

Toujours selon L’Équipe, certains joueurs de l'OM auraient exprimé le souhait de ne plus voir le coach italien sur le banc les jours de match. Leur raisonnement est clair : si Roberto De Zerbi ne les accompagne pas la semaine à l’entraînement, il n’a pas sa place avec eux le week-end. L’ambiance est plus que jamais tendue à l’OM.