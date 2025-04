Transfert à 30M€ : L’OM doit signer ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison est encore loin d’être terminé, mais le prochain mercato est déjà en train de se préparer. Ça serait le cas notamment du côté de l’OM. Alors qu’on attendra surtout le club phocéen en ce qui concerne les arrivées, c’est un premier départ qui pourrait se préparer. On parle notamment d’un transfert à 30M€ pour Luis Henrique. Faut-il alors vendre l’ailier brésilien ?

Comparé à Kylian Mbappé à son arrivée à l’OM, Luis Henrique était très attendu. Mais rapidement, le Brésilien a déçu et c’est ainsi qu’il a été prêté pendant un an et demi à Botafogo. Mais depuis son retour à Marseille, l’ailier est un autre homme, encore plus depuis la prise de fonction de Roberto De Zerbi. Avec l’entraîneur italien, Luis Henrique est complètement métamorphosé. Auteur de performances remarquées, le joueur de l’OM a semble-t-il tapé dans l’oeil de grands clubs européens, ce qui pourrait annoncer un transfert lors du prochain mercato estival.

30M€ pour Luis Henrique ?

Luis Henrique pourrait donc ne pas s’éterniser à l’OM. Annoncé dans le viseur du Bayern Munich, le Brésilien serait surtout la grande priorité du recrutement de l’Inter Milan. Le club lombard voudrait boucler le transfert du Marseillais le plus rapidement possible. Reste maintenant à trouver un accord entre les deux clubs et le prix de Luis Henrique sera l’un des grands débats lors des discussions. Le joueur de l’OM ne sera pas vendu à n’importe quel prix puisqu’on a surtout parlé d’un montant fixé à 30M€. Mais voilà que du côté de l’Inter Milan, on envisagerait de proposer moins.

Benatia à Milan !

Les discussions entre l’OM et l’Inter Milan risquent donc d’être animée à propos de Luis Henrique. Celles-ci auraient d’ailleurs déjà débuté et ce n’est pas un hasard si Medhi Benatia était ce mercredi soir à San Siro pour assister au derby de Milan. Forcément, dans ce contexte où l’Inter Milan veut recruter Luis Henrique, la présence du directeur du football de l’OM en Lombardie n’est pas passée inaperçue. Affaire à suivre donc…

Alors, faut-il vendre Luis Henrique et surtout à quel prix ?