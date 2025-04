F1 : Grosse bagarre avec Hamilton, il jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, Oscar Piastri s’est imposé lors du Grand Prix de Bahreïn. Toujours en tête du classement du championnat du monde, Lando Norris lui, a dû batailler pour terminer sur le podium derrière George Russell. Le Britannique de chez McLaren s’est également bagarré en piste avec Lewis Hamilton, et a apprécié ce moment.

Le Grand Prix de Bahreïn aura tenu toutes ses promesses. Parti en tête sur la grille, Oscar Piastri a résisté à ses poursuivants afin de s’offrir une victoire parfaitement maîtrisée. L’Australien a dominé les débats, ce qui n’a pas forcément été le cas de son coéquipier Lando Norris. Parti depuis la sixième position sur la grille, le Britannique a néanmoins réalisé une belle remontée.

De belles batailles à Bahreïn pour Lando Norris

Dans une course marquée par l’apparition de la Safety car lors des derniers tours, Lando Norris a su refaire son retard sur les monoplaces placées devant lui. Le pilote âgé de 24 ans a notamment bataillé avec George Russell, mais aussi avec Lewis Hamilton et Charles Leclerc au cours de ce Grand Prix. Ayant finalement terminé troisième, Lando Norris a su tirer son épingle du jeu, avec une McLaren bien plus rapide que les Ferrari, en difficulté sur ce début de saison. Dans des propos relayés par Next-Gen-Auto, ce dernier est revenu avec amusement sur sa bagarre en piste, notamment avec « King Lewis ».

« Elle a été animée et j’espère que c’était bien pour les gens chez eux »

« Je ne pensais pas que j’étais devant, mais j’ai fait trop d’erreurs avec la position au départ, avec les dépassements. C’est une course difficile pour moi mais elle a été animée et j’espère que c’était bien pour les gens chez eux C’était serré, mais on s’est bien battus. On s’est bien amusés. [George] a fait un très bon travail, je pensais que j’arriverais à l’avoir mais il a fait un bon travail, Oscar aussi, donc bravo à l’équipe et j’essaierai de faire mieux le week-end prochain », a confié Lando Norris, toujours en tête du championnat du monde.