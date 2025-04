F1 : Annonce choc, Verstappen confirme son transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté au volant de sa Red Bull malgré sa deuxième place au classement pilote, Max Verstappen ne s'élancera que septième ce dimanche à Bahreïn. Le quadruple champion du monde assure ainsi qu'il n'est pas un candidat au titre mondial cette saison. Une déclaration qui va renforcer les débats autour de son avenir.

Depuis le début de la saison, Max Verstappen est contraint à l'exploit pour arracher de bons résultats au volant d'une Red Bull qui paraît très difficile à conduire. Vainqueur à Suzuka après avoir arraché une pole position somptueuse, le quadruple champion du monde est deuxième du classement pilote avec seulement un point de retard sur Lando Norris. Mais il a conscience de l'écart avec McLaren et reconnait pour la première fois que cette saison, il ne joue pas le titre. Une annonce majeure.

Verstappen ne se voit pas lutter pour le titre

« McLaren n’est pas ma rivale pour le moment. Je participe simplement à ce championnat du monde. Non, je ne m’y vois pas ! Vu l’écart avec McLaren, je ne suis pas surpris. J’avais déjà dit à l’équipe lors des essais hivernaux que l’écart était d’une demi-seconde, et c’est le cas. J’avais donc raison. Si l’on considère l’ensemble de la saison, je ne pense pas que nous ayons la moindre chance dans l’état actuel », lance Max Verstappen dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'évoquer ses ambitions concernant le Grand Prix de Bahreïn : « Si d’autres commettent des erreurs, comme lors des qualifications de Suzuka, nous pouvons être devant. À Suzuka, les dépassements étaient impossibles, mais ce n’est pas toujours le cas. Nous avons tout essayé sur la voiture et rien ne fonctionne, donc ce n’est pas le problème. Si je devais refaire les qualifications, je ne vois absolument pas ce que nous aurions pu changer. Nous avons tout essayé sur ce circuit ».

Un transfert se confirme ?

Relancé sur ses sensations au volant de la RB21, Max Verstappen répond clairement. « Je ne peux pas dire ça à la télévision », lâche le pilote néerlandais avant d'entrer dans les détails : « Je ne pouvais pas freiner, je ne pouvais pas tourner, je n’avais aucune motricité et je n’ai pas d’équilibre. Si je pouvais refaire les qualifications, je ne saurais pas quoi changer. Nous avons déjà tout essayé ». Dans la foulée, il est demandé à Max Verstappen s'il s'est déjà senti aussi mal au volant du Formule 1, et il préfère manier l'ironie : « Laissez-moi réfléchir, il y a quelques jours, je crois ».

Une situation qui va forcément relancer le débat sur l'avenir de Max Verstappen puisque Helmut Marko révélait il y a quelques jours l'existence d'une clause de performance. Autrement dit, si Red Bull n'est pas en mesure de lui offrir une monoplace pour jouer le titre, le quadruple champion du monde peut activer cette clause pour partir. Et il vient lui même de reconnaître qu'il n'était pas en mesure de se battre face aux McLaren. Une façon d'annoncer son transfert ?