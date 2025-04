F1 - Verstappen : La trahison de Red Bull !

Pierrick Levallet

Chez Red Bull, la gestion des pilotes est un point de discorde. N’ayant pas obtenu les résultats escomptés aux côtés de Max Verstappen, Sergio Pérez a été poussé vers la sortie en fin de saison dernière. Le Mexicain a été remplacé par Liam Lawson en 2025, lui-même remplacé par Yuki Tsunoda. Le père de Sergio Pérez ne digère d’ailleurs pas vraiment la trahison de Red Bull.

«Je pense qu’il est reconnaissant envers Red Bull»

« Je pense que c’était une décision partagée, parce qu’il y avait un contrat. Et la date limite était très proche pour les deux parties. Et je ne pense pas qu’il aurait été bon d’intenter un procès. Je pense qu’il faut être reconnaissant. C’est bien qu’ils aient terminé sur une bonne note, et je pense qu’il est reconnaissant envers Red Bull » a expliqué Antonio Pérez dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Ils l’ont ensuite remercié en le trahissant»

Le père de Sergio Pérez reproche toutefois à Red Bull d’avoir trahi son fils malgré les nombreux services rendus à l’écurie. « Je me souviens que Checo a sauvé l’équipe lorsqu’elle a fait faillite. Mais ils l’ont ensuite remercié en le trahissant. C’est alors que l’on se dit : ’wow’. Toutes sortes de choses sont arrivées à Checo en cours de route, pour finalement devenir Checo Perez tel que nous le connaissons aujourd’hui » a-t-il confié. Certaines choses ont encore du mal à être digérées chez le clan de l’ancien coéquipier de Max Verstappen.