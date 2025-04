Mercato - OM : Feu vert pour le transfert d’un Parisien !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un latéral droit l’hiver dernier, l’OM s’est attaché les services d’Amar Dedic, mais avait exploré d’autres pistes, notamment celle menant à Sacha Boey. Originaire de Montreuil, le joueur âgé de 24 ans est finalement resté au Bayern Munich, qui pourrait en revanche ouvrir la porte à un départ l’été prochain.

Ce mardi, les joueurs et le staff de l’OM ont pris la direction de l’Italie, où ils effectueront un stage de deux semaines. L’objectif étant de remobiliser tout le monde à quatre journées de la fin du championnat et afin de retrouver la Ligue des champions, une qualification vitale pour le club et qui conditionnera le prochain mercato estival.

L’OM intéressé par Boey cet hiver

En ce sens, l’OM est toujours annoncé sur la piste d’Aymeric Laporte (30 ans, Al-Nassr), déjà explorée l’hiver dernier, tout comme celle menant à Sacha Boey. L'Équipe et Foot Mercato affirmaient que les dirigeants marseillais se sont intéressés au natif de Montreuil, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Bayern Munich.

Le Bayern Munich lui cherche une porte de sortie

La volonté du latéral droit âgé de 24 ans était alors de rester en Allemagne, mais il pourrait être poussé vers la sortie l’été prochain. Selon le journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg, le Bayern Munich chercherait à se séparer de Sacha Boey lors du mercato estival et explorerait le marché en ce sens. Galatasaray, où le Français a joué entre 2021 et 2024, suivrait sa situation, mais rien de concret pour le moment. Reste à savoir si l’OM sera tenté de réexplorer cette piste.