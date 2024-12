Mercato : L’OM recalé par un Parisien ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Originaire de Montreuil et fan du PSG, Sacha Boey susciterait l’intérêt de l’OM, à la recherche d’un latéral droit dans l’optique du prochain mercato hivernal. Mais le Français ne serait pas intéressé par un départ du Bayern Munich, qu’il a rejoint en janvier dernier, et le club bavarois n’aurait pas l’intention de s’en séparer non plus.

La victoire face à l’AS Monaco dimanche (2-1) ne change pas les plans de l’OM. Malgré les arrivées de Derek Cornelius (27 ans) et Lilian Brassier (25 ans) l’été dernier, Roberto De Zerbi n’est pas totalement satisfait de sa défense. Comme indiqué par L’Équipe, le technicien italien aimerait recruter deux nouveaux défenseurs centraux cet hiver, un gaucher et un droitier. L’OM pourrait également ouvrir la porte à un départ d’Amir Murillo (28 ans), et donc s’attacher les services d’un latéral droit.

Intérêt confirmé pour Boey

En ce sens, Kiliann Sildillia (22 ans, Fribourg) serait toujours dans le viseur de la direction olympienne, tout comme Danilo (33 ans, Juventus). Selon L’Équipe, l’OM a aussi pris des renseignements à propos de Sacha Boey. Ce dernier coche plusieurs cases, à savoir un joueur français, qui connaît la Ligue 1 et pourrait arriver en prêt. En effet, le Bayern Munich, qu'il a rejoint en janvier dernier dans le cadre d’un transfert estimé à 30M€ et où il est sous contrat jusqu’en 2028, serait ouvert à un prêt du latéral droit âgé de 24 ans.

Boey devrait rester au Bayern Munich

Si Foot Mercato confirme l’intérêt de l’OM pour Sacha Boey, le média ajoute en revanche que le Bayern Munich ne serait en réalité pas enclin à s’en séparer, même dans le cadre d’un prêt. Le natif de Montreuil quant à lui, qui avait récemment déclaré sa flamme au PSG, voudrait s’imposer au sein du club bavarois et ne penserait pas à un départ. Auprès du journaliste Fabrizio Romano, Bembi Vungbote, agent de Sacha Boey, a d’ailleurs fait savoir : « Sacha Boey est très heureux au Bayern. Il aime le club et l'entraîneur lui fait confiance. Son objectif est de tout gagner avec le Bayern. »