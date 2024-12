Mercato - PSG : Gros coup dur pour l’après-Mbappé ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un nouveau mercato mouvementé l’été prochain. Le club de la capitale, toujours en quête d’un successeur à Kylian Mbappé, convoiterait encore Khvicha Kvaratskhelia. Mais le dossier du Géorgien promet d’être complexe. Aurelio De Laurentiis devrait notamment mettre des bâtons dans les roues parisiennes pour la star de Naples.

Le PSG n’en a clairement pas terminé avec la succession de Kylian Mbappé. L’été dernier, le club de la capitale n’a recruté aucun joueur du calibre de la star de 25 ans. Pourtant, Le10Sport.com vous avait révélé en exclusivité que les Rouge-et-Bleu avaient fait de l’arrivée d’un nouvel ailier gauche une priorité. Et ce serait encore le cas, plusieurs mois après la fermeture du mercato estival.

Le PSG suit toujours Kvaratskhelia

Le PSG continuerait notamment de garder un œil sur la situation de Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien et Naples ont engagé les négociations pour une éventuelle prolongation de contrat. Mais pour le moment, le dossier serait au point à cause d’un désaccord sur le salaire et la clause libératoire. Le PSG pourrait donc avoir une chance. Mais le pensionnaire de la Ligue 1 va tomber sur un os.

Naples va rendre le dossier compliqué

Comme le rapporte SPORT, Aurelio De Laurentiis devrait mettre des bâtons dans les roues du PSG et des autres clubs désireux de mettre la main sur Khvicha Kvaratskhelia. Le président de Naples a prouvé par le passé qu’il était presque impossible de négocier avec lui. Par ailleurs, l’ailier de 23 ans n’a aucune clause libératoire dans son contrat actuel, ce qui rend le transfert encore plus compliqué à boucler. Le PSG est prévenu.