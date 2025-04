«J'ai pleuré comme jamais» : Traumatisé après son aventure avec Adil Rami !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Toujours en course dans "Danse avec les stars" sur TF1, Adil Rami est désormais à retrouver chaque jeudi sur M6, figurant au casting de la quatrième saison des « Traîtres » un rôle qu'il campe justement avec deux autres personnalités afin de tromper les « loyaux », dont fait partie Anthony Colette.

« C'est dur d'être sur ses gardes 24 heures sur 24 avec tout le monde »

Le danseur passé par "Danse avec les stars" est revenu sur cette aventure particulière, réalisée notamment avec Adil Rami. « On s'entendait tous bien à la base, même s'il y a eu des petits accrochages ! De mon côté, j’ai eu de grosses phases de paranoïa. J’ai passé des nuits blanches à tout noter dans mon carnet à me dire qu'on me manipulait et j’admets m’être un petit peu énervé (rires). J’étais tellement à fond que j’ai parfois oublié que ce n’était qu’un jeu. C'est dur d'être sur ses gardes 24 heures sur 24 avec tout le monde », explique Anthony Colette, qui a eu du mal à reprendre sa vie comme si de rien n'était.

« Pendant le tournage j’ai eu l’occasion de consulter la psy du programme »

« En rentrant chez moi j’ai craqué. J'ai pleuré comme jamais. Et ça m'a fait du bien, confesse Anthony Colette, interrogé par Télé 7 Jours. Pendant le tournage j’ai eu l’occasion de consulter la psy du programme. J’en avais besoin, pour remettre un peu d’ordre dans ma tête. Je n’avais plus assez de recul. Ça n’a pas été facile. Cette expérience laisse des traces, mais y participer, a été l’une des meilleures décisions de ma vie. Aujourd’hui, ce que l’on pense de moi m’est égal. Et c’est en partie grâce à cette émission. »