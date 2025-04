Adil Rami - Danse avec les Stars : La rupture compliquée avec sa partenaire !

Amadou Diawara

Pour cette saison de l'émission Danse avec les Stars, Ana Riera fait équipe avec Adil Rami, ancien footballeur. Lorsqu'elle était encore étudiante, la danseuse professionnelle a été en couple avec Anthony Colette, ancien participant de l'émission de TF1. Interrogé sur sa relation avec Ana Riera, le jeune homme de 30 ans a reconnu que leur rupture avait été compliquée.

Lorsqu'ils étaient encore en école de danse, Ana Riera et Anthony Colette étaient en couple. Si la première participe à cette saison de l'émission Danse avec les Stars, faisant équipe avec Adil Rami, le second ne fait plus partie du casting cette année. Lors d'un entretien accordé au podcast Le(s) Déclic(s) sur Télé-Loisirs, Anthony Colette est revenu sur sa relation avec Ana Riera.

«On a arrêté de danser ensemble parce qu'on s'était séparés»

« Notre passage dans l'école Marc Barbieri d'Aubagne ? On s'entraînait cinq à six heures par jour. Elle était débutante, j'étais débutant aussi et pourtant, on s'est retrouvés à devenir le couple phare de l'école. On a arrêté au bout d'un moment de danser ensemble parce qu'on s'était séparés et que ça devenait compliqué de continuer. Mais on a vécu quelque chose fou. Aujourd'hui, tout va bien. On ne se voit plus parce que chacun a continué sa vie de son côté. On a vécu une histoire super, ensemble. Maintenant, je sais qu'elle fait sa vie, je fais ma vie et quand on se voit on est très content de se voir. Ça n'a jamais été bizarre de se croiser », a confié Anthony Colette, avant de se prononcer sur la fin de son aventure à Danse avec les Stars.

«Ça devenait compliqué de continuer»

« Si Ana Riera m'a soutenu après mon éviction de Danse avec les Stars ? Elle ne m'a pas envoyé de message, mais je ne lui en veux pas du tout. On s'est croisés chez Jordan Mouillerac et elle est venue me parler. Elle m'a demandé si ça allait, si tout se passait bien pour moi... Avec Ana, on ne s'écrit plus depuis longtemps, donc c'est normal qu'elle ne m'ait pas écrit. Et elle n'est pas la seule à ne pas l'avoir fait. Je n'en veux à personne, je connais le rythme de DALS », a avoué Anthony Colette.