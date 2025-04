Antoine Dupont rate son rendez-vous, catastrophe à prévoir ?

Axel Cornic

Les quarts de finale de la Champions Cup nous offrent un énorme choc 100% français avec le Stade Toulousain qui va aller au stade Félix-Mayol, pour affronter le RCT. Et le grand absent sera évidemment Antoine Dupont, qui s’est gravement blessé au genou le 8 mars dernier avec le XV de France.

Si le rugby français a pu fêter un titre cet hiver, la blessure d’Antoine Dupont a laissé un gout amer. Le capitaine du XV de France sera absent plusieurs mois et les plus optimiste espèrent un possible retour pour le mois de novembre prochain. Mais en attendant, le Stade Toulousain va devoir faire sans lui...

Toulouse va à Toulon sans Dupont

Logiquement, c’est Paul Graou qui devrait devenir le nouveau numéro un à la mêlée, en l’absence de Dupont. Derrière lui, il aura le Japonais Naoto Saito, mais également plusieurs jeunes pousses de la formation toulousaine. A noter que le pari Ange Capuozzo a été fait, mais ce dernier a récemment été victime d’une grosse entorse à la cheville et ne devrait revenir que dans quatre ou six semaines. Et le prochain test sera très important, puisque c’est le RCT qui approche pour le quart de finale de la Champions Cup.

« Ça va être un très gros match, même sans Antoine »

Certains sont optimistes du côté de Toulon avec l’absence d’Antoine Dupont, mais ce n’est pas le cas de l’un de ses coéquipiers du XV de France. « Les joueurs le disent ils doivent trouver les solutions collectivement. C’est sûr que ça laisse un très gros trou » a expliqué Antoine Frisch, trois-quart centre du RCT, au micro de RMC Sport. « Mais je pense qu’ils ont des très bons joueurs comme Graou et Saito. Ça va être un très gros match, même sans Antoine ». A noter que les Toulonnais sortent d’une véritable démonstration en 8e de finale, face aux Saracens (72-42).