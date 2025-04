Ntamack : Il annonce déjà la fin ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très agacé après la qualification du Stade Toulousain contre Sales dimanche en Coupe des Champions, Romain Ntamack n’a pas mâché ses mots en sortie de terrain. Et le demi d’ouverture du XV de France annonce même que son équipe pourrait être rapidement éliminée de la compétition si elle ne change pas radicalement de visage.

Le Stade Toulousain est revenu de loin dimanche pour se défaite des Anglais de Sale (38-15), en 8e de finale de Coupe des Champions. Ménès à la pause, les hommes d'Ugo Mola sont ensuite revenus avec de meilleures intentions mais se sont néanmoins faits très peur, à l'image d'un Romain Ntamack bien en-dessous de son niveau habituel. Et le demi d'ouverture du XV de France a d'ailleurs pris ses responsabilités juste après la rencontre, au micro de beINSPORTS.

« Ça peut vite s’arrêter... »

Ntamack a en effet très clairement annoncé que le Stade Toulousain serait éliminé au prochain tour, face au RC Toulon, s'il n'affichait pas un meilleur visage sur le terrain : « On savait que ça allait être compliqué, on n’est pas surpris. On se qualifie moche, mais on se qualifie. On va retenir la qualification. Il faudra faire bien plus si on veut aller plus loin dans la compétition parce qu’on n’a pas montré une bonne image. Il y a des choses intéressantes, mais trop peu. Aujourd’hui ça passe, mais ça peut vite s’arrêter si on continue comme ça », a lâché le numéro 10 du Stade Toulousain.

Ntamack lance un avertissement

« On savait qu’ils allaient ralentir nos sorties de balle, on a travaillé ça toute la semaine. Et finalement, on n’a pas réussi à faire ce qu’on a dit cette semaine. Il faudra en faire bien plus. La réaction a été bonne, il le fallait. Il y a eu un bon état d’esprit. Il n’y a pas photo, lorsque l’on met les ingrédients, le rugby est plus simple », poursuit Ntamack. Le message est passé avant le choc face au RC Toulon, dimanche prochain, en quart de finale de cette Coupe des Champions.