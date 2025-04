Transferts : Un champion du monde s'annonce au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Bien qu'il ne soit plus incontournable dans le onze de départ du PSG depuis sa blessure au genou contractée il y a un an, Lucas Hernandez ne commence pas à avoir des envies d'ailleurs pour autant. A l'instant T, le plan du champion du monde tricolore est de poursuivre à Paris où son contrat n'expirera qu'en juin 2028. Et aucune autre option n'est envisagée d'après Le Parisien.

Depuis sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche contracté le 1er dernier pendant la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (0-1), Lucas Hernandez n'a plus du tout la même importance dans le onze de départ de Luis Enrique au PSG. En effet, Nuno Mendes et Willian Pacho occupent les postes auxquels il pourrait s'exprimer dans d'autres circonstances sportives.

En manque de temps de jeu, Lucas Hernandez ne compte pas quitter le PSG

De quoi inciter la recrue estivale de 2023 arrivée du Bayern Munich à changer d'air à l'aube de sa 30ème année ? Pas vraiment si l'on se fie aux informations du Parisien. Aucun départ du Paris Saint-Germain ne serait envisagé dans l'esprit de Lucas Hernandez. La raison serait simple : le champion du monde 2018 se sentirait tout simplement bien dans la capitale et ne verrait nullement une raison d'altérer son quotidien en l'état actuel des choses.

Lucas Hernandez, la pièce-maîtresse de la vie de groupe ?

En outre, Le Parisien affirme que Lucas Hernandez aurait un rôle phare dans le vestiaire du PSG et de la vie de groupe. Etant l'un des doyens, le joueur apporte son expérience du haut niveau tant en sélection qu'en club puisqu'il a gagné la Ligue des champions avec le Bayern Munich en 2020. Et pour ce qui est du sportif, il compte bien saisir chaque opportunité offerte par Luis Enrique dans les prochaines semaines et pour la suite de sa carrière au Paris Saint-Germain. Son entourage l'assure au Parisien, il n'y aurait aucune inquiétude à ce sujet.