Antoine Dupont : L’improbable enquête !

Joueur du Stade Toulousain et du XV de France, Antoine Dupont s’exprime le plus souvent dans la langue de Molière. Toutefois, régulièrement, lors des événements internationaux, le demi de mêlée doit répondre aux questions en anglais, lui qui maitrise assez bien le langage de Shakespeare. Mais voilà que l’anglais d’Antoine Dupont a fait l’objet d’une improbable enquête.

Il y a quelques semaines maintenant, Antoine Dupont était l'invité de l'émission Les rencontres du Papotin diffusée sur France 2. A l'occasion de celle-ci, le joueur du Stade Toulousain et du XV de France avait dû répondre à de nombreuses questions sur des sujets totalement différents. Il avait notamment été question de son niveau d’anglais. Et à ce propos, Antoine Dupont avait alors fait savoir : « Je ne parle pas couramment, je dois encore progresser ».

Antoine Dupont sait parler anglais !

Antoine Dupont ne serait donc pas le plus à l’aise en anglais et pourtant… Bien évidemment, le Français préfère répondre dans sa langue natale, mais quand il s’agit de manier la langue de Shakespeare, il n’est clairement pas le plus ridicule. En effet, lors de différents événements, Dupont a su montrer qu’il maniait très bien l’anglais, réussissant même à mener des entretiens complets de cette manière. Bien évidemment, quand le joueur du Stade Toulousain parle anglais, on retrouve l’accent français. Et aussi l’accent du sud de la France ? L’enquête a été menée.

A-t-il l’accent du sud ?

C’est ainsi la question qui a été posée à Gia qui nous apprend à parler anglais sur sa chaine Youtube, English, Bien Entendu. Et c’est ainsi qu’à propos d’Antoine Dupont et de son accent du sud de la France, elle a notamment après avoir mené son enquête : « Est-ce qu’on peut détecter l’accent du toulousain d’Antoine Dupont en anglais ? J’ai eu ce commentaire dans une vidéo où j’analyse l’anglais de certains athlètes dont Antoine Dupont. Ça m’a vraiment fait réfléchir. Donc le commentaire dit : « Pour Antoine Dupont, il l’a l’accent français du sud ». Donc quand Antoine parle anglais, il a l’accent français, ce qui est bien. Peut-on cependant dire qu’il est du sud ? Je pense que peut-être pour une oreille très, très entraînée, la différence pourrait être remarquée. Mais il faut garder à l’esprit que ces sons qui distinguent vraiment un accent du sud de la France, ce sont des sons qui viennent du nez. Mais ce ne sont pas des sons qui existent en anglais. Donc, de ce que j’entends, quand Antoine parle anglais, il a un classique accent français ».