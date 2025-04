Face à Luis Enrique, il part au clash !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au PSG, Luis Enrique en a connu des bancs de touche au cours de sa carrière d'entraîneur. Passé par l'AS Rome, le Celta Vigo et la sélection d'Espagne, c'est surtout au FC Barcelone que ça a explosé pour lui. En Catalogne, Luis Enrique a tout gagné, mais si ça n'a pas tout le temps été simple de gérer les stars du vestiaire blaugrana.

Entraîneur du FC Barcelone pendant 3 saisons, Luis Enrique avait posé ses valises en 2014, le même été d'ailleurs que Marc-André ter Stegen. L'Allemand arrivait lui du Borussia Mönchengladbach et les premiers mois en Catalogne ont été difficiles pour lui. En effet, il a fallu gérer la cohabitation avec Claudio Bravo. Ainsi, pendant que l'un jouait en Liga, l'autre jouait en Coupe. Une gestion pas forcément appréciée par ter Stegen, au point même de réclamer son départ du Barça pour Manchester City. C'est à ce moment que ça aurait chauffé avec Luis Enrique.

« J'ai envisagé de changer de club »

Toujours au FC Barcelone actuellement, Marc-André ter Stegen aurait donc pu quitter le club catalan il y a quelques années de cela. En effet, pour le podcast Phrasenmäher, le gardien allemand a expliqué : « J'ai envisagé de changer de club. À une époque, la situation au Barça ne me convenait pas, car malgré nos nombreux titres, je n'avais pas joué en Liga. 25 ou 28 matchs par saison en coupe ne me suffisaient plus. Je voulais être le numéro un incontesté. Nous avons même eu une réunion à Barcelone. Pep est venu en avion, puis nous nous sommes retrouvés chez un ami. Il m'a exposé ses idées et m'a dit que je signerais à Manchester City cet été et qu'il serait ravi de m'avoir. Pep s'est investi dans cette aventure. Puis j'y ai réfléchi et je me suis dit que cela pourrait être la solution à mon problème, et que le plan qu'ils avaient à City était très intéressant ».

« J'ai presque perdu mon sang-froid »

Marc-André ter Stegen avait alors été jusqu'à demander son départ à Luis Enrique, entraîneur du FC Barcelone à ce moment. C'est là que le ton serait monté entre les deux hommes : « Un jour, je suis allé voir Luis Enrique et je lui ai dit que je voulais être libéré. Il m'a répondu : « Je ne vais pas te libérer ! » Il a également dit qu'il dirait au club qu'ils ne devraient me laisser partir sous aucun prétexte. J'ai répondu que, d'un côté, j'étais très reconnaissant, mais de l'autre, je voulais être le numéro un. Quand il a dit qu'on devrait voir comment se passait la pré-saison, j'ai presque perdu mon sang-froid, mais j'ai réussi à me contrôler. J'ai simplement dit : « Écoutez, c'est mon souhait maintenant, et je vais aller voir la direction pour lui faire savoir » ».