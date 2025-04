Mercato - PSG : La masterclass de Luis Enrique !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a déboursé environ 50M€ pour arracher Désiré Doué au Stade Rennais. Arrivé il y a seulement quelques mois à Paris, Désiré Doué est déjà comme un poisson dans l'eau sous les couleurs rouge et bleu. D'après Adrián Fouz, journaliste à El Desmarque, Luis Enrique a réussi un coup de génie avec Désiré Doué.

Après une très belle saison 2023-2024 au Stade Rennais, Désiré Doué a signé au PSG. En effet, le club de la capitale a signé un chèque d'environ 50M€ pour finaliser le transfert du crack de 19 ans.

PSG : Désiré Doué, la découverte de Luis Enrique

Ayant passé moins de huit mois au PSG, Désiré Doué s'est déjà très bien adapté à ses nouvelles couleurs. En effet, le numéro 14 du club rouge et bleu enchaine les performances XXL, et il est d'ailleurs de plus en plus souvent titularisé par Luis Enrique.

«C’est typiquement du Luis Enrique»

Lors d'un entretien accordé à RMC Sport, Adrián Fouz s'est prononcé sur la trajectoire de Désiré Doué au PSG. A en croire le journaliste d'El Desmarque, Luis Enrique a réussi un coup de maitre avec sa pépite. « Seuls les gens qui suivent beaucoup le foot international le connaissent en Espagne. C’est typiquement du Luis Enrique, qui fait débuter des jeunes. C’est une de ses découvertes », a-t-il déclaré.