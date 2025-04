Signature à l'OM, l'opération séduction fonctionne !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l'OM, il n'y a pas que l'effectif qui a été renforcé au cours des derniers mois. En effet, ça a également bougé au sein de l'organigramme du club phocéen. Lassad Hasni a notamment fait son grand retour à Marseille, étant ainsi nommé directeur du centre de formation de l'OM. Séduit par ses échanges avec Pablo Longoria et Medhi Benatia, il n'a pas hésité à dire oui.

Le 16 décembre dernier, l'OM annonçait un grand changement au sein de son organigramme. Suite au départ de Marc Otero, il fallait un nouveau directeur du centre de formation et ce poste est alors revenu à Lassad Hasni. « L’Olympique de Marseille annonce la nomination de Lasaad Hasni au poste de directeur du Centre de Formation. Visage connu au Centre de Formation puisqu’il a été entraîneur des U17 puis de la réserve de l’OM entre 2019 et 2022, Lasaad Hasni est le nouveau directeur du Centre de Formation », pouvait-on alors lire dans le communiqué de l'OM.

« L'échange que j'ai eu avec Medhi Benatia et Pablo Longoria m'a séduit »

Ce mardi, pour La Provence, Lassad Hasni a raconté comment Pablo Longoria et Medhi Benatia ont réussi à le séduire. De retour donc à l'OM, il a expliqué : « L'OM est dans le coeur. Mon premier passage s'était bien passé, j'avais l'envie de me renouveler en partant à Nice et ce retour me permet de me challenger à nouveau dans un autre rôle avec d'autres missions. L'échange que j'ai eu avec Medhi Benatia et Pablo Longoria m'a séduit. Cette volonté de mener à bien ce projet basé sur l'unité, qui part des pros et va jusqu'aux tout petits avec tous les secteurs du club mobilisés, ça m'a donné envie de revenir et de mettre ma pierre à l'édifice ».

« J'ai passé deux fois 3 heures avec Roberto De Zerbi »

« Dès mon arrivée, j'ai beaucoup apprécié les échanges avec le président, le directeur du football et le coach de l'équipe première. C'est assez rare pour un formateur d'avoir cet accès. J'ai passé deux fois 3 heures avec Roberto De Zerbi, on a parlé de foot, des jeunes, de ce qu'il attend et ça m'a beaucoup plu. C'étaient de vrais échanges très intéressants. On le dit et on le redit, mais tous les week-ends, on fait un retour collectif au président et à Medhi (Benatia), on leur parle de toutes les équipes de jeunes. C'est du concret, ce n'est pas de l'imaginaire », a également confié l'actuel directeur du centre de formation de l'OM.