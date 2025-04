«Foot de rue» : L'étrange stratégie de l'OM

La rédaction

Revenu à l’OM après une parenthèse à Nice, Lassad "Titou" Hasni a importé une méthode originale baptisée «Foot de rue». Objectif : libérer la créativité des jeunes joueurs et préserver leur instinct naturel. Une approche ludique mais sérieuse, que le directeur du centre de formation de l'OM détaille dans une interview à la presse locale ce mardi.

Lassad "Titou" Hasni, directeur du centre de formation de l’OM, a fait son retour à Marseille en décembre dernier, après un peu plus de deux ans passés à Nice. Sur la Côte d’Azur, il avait mis en place une stratégie assez étonnante appelée la séance «Foot de rue». Il se livre sur cette méthode dans les colonnes de La Provence.

«Le défaut serait de le formater»

«Je le fais aujourd’hui à l’OM. L’idée repose sur le besoin de créativité. On recrute un joueur parce qu’il a une qualité forte de dribble ou de créativité. Le défaut que l’on pourrait avoir, ce serait de le formater et d’oublier les raisons pour lesquelles on l’a recruté. On doit s’appuyer sur les qualités fortes des joueurs, et il y a beaucoup de joueurs instinctifs à Marseille. On doit s’assurer que le projet porté dans la semaine n’enlève rien à leurs qualités», explique le directeur du centre de formation de l’OM.

Les dessous de la séance «Foot de rue»

Lassad Hasni raconte également comment s’organisent ces séances particulières à l'OM : «Pour jouer à l’OM, il faut être courageux, ambitieux, aimer avoir le ballon. Le Marseillais, c’est un dribbleur. Dans cette séance dite "Foot de rue", on mélange les jeunes et, comme quand on était petit, on fait des matches avec un seul ballon pour augmenter l’intensité. On change aussi la forme des terrains (en losange, circulaire, grandes cages, petites cages). C’est souvent là où ils s’entraînent le mieux car ils jouent. Ça ressemble au match, donc ça permet de se développer.»