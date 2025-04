Kylian Mbappé : L'accusation à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, Kylian Mbappé a intégré l'été dernier un effectif qui restait sur un sacre en Ligue des champions ainsi qu'en Liga. Néanmoins, la C1 a échappé à la Casa Blanca qui se bat pour conserver son titre de Liga face au FC Barcelone. Néanmoins, Mbappé est accusé de dégrader l'entente des trois autres stars offensives.

Ce mercredi, pour le compte de la 33ème journée de Liga, le Real Madrid fera une nouvelle fois sans Kylian Mbappé. Suspendu face à l'Athletic Bilbao dimanche dernier (1-0) en raison de son carton rouge écopé après sa grosse semelle sur Antonio Blanco une semaine plus tôt, Mbappé est toujours fragilisé à sa cheville après le coup reçu par Declan Rice contre Arsenal mercredi dernier en quart de finale de la Ligue des champions (1-2).

«Il dépense trop d'énergie sur autre chose que le foot et qu'il est rattrapé par ça»

Forfait contre Getafe, Kylian Mbappé témoignera-t-il d'un match du Real Madrid invaincu sans lui (3 victoires et 2 nuls jusqu'ici) ? Bertrand Latour a affirmé sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir que la recrue star du Real Madrid ne s'investissait pas assez à son goût. « Mbappé ? Je l'ai dit 100 fois, il ne coure pas assez, il n'est pas investi. Je pense qu'il dépense trop d'énergie sur autre chose que le foot et qu'il est rattrapé par ça. Je pensais qu'il y avait une embellie, et malheureusement, elle n'est pas suffisante ».

«Il est responsable que l'entente entre les quatre s'étiole»

« Vinicius Jr était un prétendant au Ballon d'or il y a six mois et maintenant, il est nul. Mbappé n'est pas responsable de tout. En revanche, il est responsable que l'entente entre les quatre s'étiole parce qu'il prend de la place ». a tenu à affirmer le journaliste de Canal+ sur la chaîne cryptée. Kylian Mbappé est donc accusé d'être la carte de trop qui fait tomber le château de cartes.