Une star du PSG menacée, le transfert qui se trame en coulisse

Alors que le PSG a sécurisé l’avenir de plusieurs de ses talents, le sort de Gianluigi Donnarumma reste incertain. Bien que des négociations soient en cours pour son contrat, le club explore une autre piste : Lucas Chevalier du LOSC. La prestation de l’Italien sur la pelouse de Liverpool va-t-elle lui permettre de convaincre ses dirigeants ?

Si Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Vitinha ont tous les trois prolongé jusqu’en juin 2029 avec le PSG, il y a encore un doute concernant Gianluigi Donnarumma. Pourtant, il va rapidement y avoir urgence avec le portier italien, engagé jusqu’en juin 2026 avec le Paris Saint-Germain. Les discussions se poursuivent concernant un nouveau bail, mais pour l’heure, impossible de prédire l’issue des conclusions.

Incertitude pour Donnarumma, Chevalier contacté

D’autant qu’au PSG, une piste se dégage déjà pour succéder à Gianluigi Donnarumma. Comme le rappelle Le Parisien ce mercredi, des contacts ont été initiés avec Lucas Chevalier, le gardien français du LOSC âgé de 23 ans. Depuis, l’Italien a livré une très grosse prestation sur la pelouse d’Anfield, permettant à son équipe d’atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions. De quoi convaincre le PSG ?

« On cherche une solution »

La direction parisienne devra rapidement trouver la réponse à cette question, alors que Donnarumma et son entourage ne cesse de lancer des appels du pied au PSG. « La priorité, c’est de prolonger au PSG, répétait le mois dernier son représentant Enzo Raiola à L’Équipe. Les discussions sont positives, même si nous n’avons pas encore d’accord. On discute, il reste encore un an et demi de contrat, donc on a du temps. On cherche une solution ».