PSG - Thierry Henry : La grosse surprise ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a pris une sérieuse option pour la qualification en finale de la Ligue des Champions après sa victoire sur la pelouse d’Arsenal mardi soir. Et malgré la supériorité affichée par le club parisien durant ce match, Thierry Henry n’exclut pas une grosses surprise pour la demi-finale retour la semaine prochaine, au Parc des Princes.

Et si cette campagne européenne 2024-2025 était enfin la bonne pour le PSG ? Tombeurs d’Arsenal à l’Emirates Stadium mardi soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions (1-0), les hommes de Luis Enrique ont pris une option sérieuse pour leur ticket en finale. D’ailleurs, au moment de débriefer ce choc au micro de CBS Sports, Thierry Henry a reconnu la supériorité du PSG durant le match face aux Gunners, son équipe de coeur.

« On ne sait jamais… »

Mais l’ancien buteur emblématique de l’équipe de France n’exclut pas non plus une grosse surprise sur la pelouse du PSG mercredi prochain, au match retour : « Le PSG a été bien supérieur, pour moi, dans ce match. Il y a beaucoup de choses à changer pour qu'Arsenal puisse battre le PSG. Le retour peut être un match différent. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Je pense au PSG face au FC Barcelone la saison passée. Tout le monde pensait que c'était fini mais ils ont finalement gagné le match retour facilement », lâche Thierry Henry.

Dembélé, le facteur X du PSG

« Dès que Dembélé est sorti du terrain, c'est devenu plus facile pour Arsenal qui a pu mettre plus de pression sans craindre que Dembélé ne vienne demander le ballon. C'était différent tactiquement car Luis Enrique avait accepté de laisser la balle dans les 20 dernières minutes », poursuit Thierry Henry dans son analyse du match. Reste à savoir si Arsenal aura effectivement les armes pour battre le PSG mercredi prochain.