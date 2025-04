PSG : Deux transferts déjà actés pour l'été prochain ?

Alexis Brunet

Encore une fois, le PSG a prouvé qu’il avait l’un des meilleurs effectifs d’Europe, en s’offrant une nouvelle victoire de gala contre Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des champions (0-1). Toutefois, Luis Enrique pourrait obtenir certains renforts cet été. L’arrivée d’un défenseur central droitier et d’un latéral droit serait une nécessité selon certains.

Le PSG sera-t-il la meilleure équipe d’Europe cette saison ? Rien n’est encore sûr, mais le club de la capitale a toutefois de grandes chances de disputer la finale de la Ligue des champions, grâce à sa victoire 1-0 sur la pelouse d’Arsenal en demi-finale aller.

Un défenseur central et un latéral cet été ?

Si le PSG n’arrive encore une fois pas à gagner la Ligue des champions, il réessaiera l’année prochaine et sûrement avec des arguments supplémentaires. Selon le journaliste Laurent Perrin du Parisien, le club de la capitale devrait recruter un défenseur central droitier et un latéral droit cet été afin d’être encore plus armé et de limiter au maximum les failles. « Il faut un latéral droit et un défenseur axial droit. Et effectivement, Paris manque de profondeur de banc. Traverser une saison sans blessés, c'est exceptionnel et ça n'arrivera pas tous les ans. Malgré sa (longue) liste d'absents, Arsenal a présenté une équipe très compétitive mardi. Cela montre la richesse de leur effectif. Paris n'est pas encore à ce niveau. »

Le PSG piste Mario Gila

Actuellement, le PSG ne compte que sur Marquinhos comme défenseur central droitier à cause du prêt de Milan Skriniar, qui pourrait définitivement quitter Paris cet été. Les dirigeants du club de la capitale ont donc déjà commencé à s’activer pour renforcer ce poste et un nom ressort depuis plusieurs semaines : Mario Gila. Ce dernier est âgé de 24 ans et il évolue à la Lazio Rome depuis 2022. Avant cela, il avait été formé au Real Madrid où il avait même disputé quelques matches en professionnel.