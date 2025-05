Red Bull - Verstappen : La terrible séparation !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C’est terminé entre Honda et Red Bull. La formation autrichienne mettra fin à sa collaboration avec le constructeur japonais. Patron de la branche sportive de la marque nipponne, Koji Watanabe est revenu sur le terme de ce deal et en a profité pour rendre hommage à Max Verstappen, qui avait levé les bras vers le ciel lors du dernier Grand Prix du Japon organisé le 6 avril dernier.

Le 6 avril dernier, Max Verstappen avait à cœur de remporter le Grand Prix du Japon. De cette manière, le pilote néerlandais souhaitait rendre hommage au constructeur Honda, qui cessera sa collaboration avec Red Bull à la fin de la saison. Victorieux, le champion du monde en titre s’était prononcé sur ces adieux : « Dans ces derniers tours, je me suis dit que je devais rester devant car ce serait une belle histoire pour nos adieux à Honda ici. Je suis très fier de ce que nous avons réalisé ensemble ces dernières années et c’est un au revoir parfait ».

Honda sort du silence

Lors d’un entretien accordé au Telegraaf, le président de la branche sportive de Honda a rendu hommage à Verstappen. « Tout d'abord, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour l'aider à décrocher son cinquième titre mondial cette année. Et ensuite, nous nous concentrerons sur notre partenariat avec Aston Martin » a déclaré Koji Watanabe, qui espère que ces adieux se transformeront en au revoir.

Honda vend la mèche pour un retour

« Je dois dire que j'espère sincèrement qu'une nouvelle opportunité se présentera pour que Honda puisse retravailler un jour avec Max Verstappen. Je l'espère de tout cœur. J'ai souvent parlé avec lui, et il a toujours été très positif vis-à-vis de notre état d'esprit et de notre mentalité. Max communique aussi très bien avec les ingénieurs de Honda. Il leur parle clairement et ça a contribué à ce que nos ingénieurs deviennent de véritables fans de lui, et à ce qu'ils s'investissent énormément. On voit souvent l'athlète, mais moi, j'ai aussi un profond respect pour Max en tant que personne » a-t-il lâché.