Vinicius Jr au PSG, Luis Enrique refuse «un boulet» ?

Aujourd'hui au Real Madrid, Vinicius Jr voit son avenir faire de plus en plus l'objet de rumeurs. On parle notamment surtout d'un intérêt de l'Arabie Saoudite, qui pourrait faire des folies pour le Brésilien. Mais pourrait-on également assister à un retour à la charge du PSG pour Vinicius Jr ? Luis Enrique pourrait bien en décider autrement...

L'avenir de Vinicius Jr est plus incertain que jamais. Actuellement au Real Madrid, où il est sous contrat jusqu'en 2027, le Brésilien fait énormément parler de lui. De l'autre côté des Pyrénées, on évoque ainsi une possible prolongation de contrat avec la Casa Blanca, mais pas seulement... Un potentiel transfert est également discuté. C'est l'Arabie Saoudite qui envisagerait de faire des folies pour s'offrir Vinicius Jr. Il avait ainsi été question d'un salaire annuel de 200M€ sur 5 saisons, soit un deal total à un milliard d'euros. Rien que ça.

Trop cher pour le PSG ?

Le PSG pourrait-il également s'immiscer dans ce dossier Vinicius Jr ? Cela fait plusieurs années qu'on annonce un intérêt parisien pour le Brésilien, c'était même le cas quand il était à Flamengo avant qu'il signe au Real Madrid. Vinicius Jr donc au PSG ? Pierre Ménès a du mal à y croire comme il a pu l'expliquer sur sa chaine Youtube : « Je ne suis pas du tout certain que Luis Enrique ait envie de payer très cher un boulet comme Vinicius Jr ».

« C'est devenu un problème pour le Real Madrid »

A propos de Vinicius Jr, Pierre Ménès a ensuite enchainé : « Il y a deux Vinicius. Il y a celui qui espérait le Ballon d'Or et qui ne l'a pas eu et qui est à la fois en déprime et en volonté de vouloir rattraper ce Ballon d'Or. Le problème aujourd'hui c'est que Vinicius joue tout seul, il ne met pas un ballon à Mbappé, il fait tout tout seul. C'est devenu un problème pour le Real Madrid. Mais je pense qu'au sein du Real Madrid, certains doivent se dire que si l'Arabie Saoudite file 200M€, ça ne serait peut-être pas con de renforcer l'équipe au milieu et en défense avec cet argent ».