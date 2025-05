PSG : La presse italienne annonce un transfert à 40M€ !

Axel Cornic

Avec le possible départ de Marquinhos, qui après une décennie passée au Paris Saint-Germain pourrait claquer la porte pour céder aux sirènes saoudiennes, un renfort est recherché en défense. Et une nouvelle fois, Luis Campos et le club parisiens pourraient se tourner vers la Serie A pour recruter un jeune talent ivoirien.

Il pourrait une nouvelle fois y avoir du changement cet été. Après avoir déjà modifié en profondeur l’effectif depuis l’arrivée de Luis Enrique, les dirigeants du PSG pourraient bien se trouver face à un énorme dossier lors du prochain mercato. L'une des grandes figures du projet QSI pourrait en effet claquer la porte...

Marquinhos sur le départ...

D’après les informations de L’Equipe, au sein du PSG on craindrait un départ de Marquinhos, dont le contrat se termine pourtant en juin 2028. L’international brésilien pourrait céder à l’appel de l’Arabie Saoudite, où un contrat pharaonique l’attendrait vraisemblablement.

Le PSG prêt à miser sur Ndicka ?

Et pour le remplacer, le PSG pourrait miser sur une ancienne pépite de l’AJ Auxerre. D’après les informations de Il Corriere dello Sport, Evan Ndicka serait un élément très apprécié du côté de Paris. Il faudra toutefois convaincre l’AS Roma, puisque son contrat court aussi jusqu’en 2028 et le site spécialisé Transfermarkt l’évalue actuellement à 40M€.