«Un crack», le jackpot pour l'OM au mercato !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Jean-Louis Gasset venu jouer les pompiers de service, l'OM a dû l'été dernier se trouver un nouvel entraîneur. Et à la surprise générale, le club phocéen a réussi à attirer Roberto De Zerbi. Promis à un cador européen, l'Italien a posé ses valises à Marseille. Un gros coup pour l'OM comme l'a souligné un prédécesseur de De Zerbi : Eric Gerets.

Entraîneur de l'OM de 2007à 2009, Eric Gerets garde encore et toujours un oeil sur ce qui se passe au sein du club phocéen. Forcément, le Belge n'a pu échapper à l'arrivée de Roberto De Zerbi à un poste qu'il connait très bien à Marseille. Après Brighton, l'Italien a paraphé pour 3 ans comme entraîneur de l'OM.

« Que des bonnes choses à dire sur lui »

Et pour Eric Gerets, l'OM a touché le jackpot en faisant venir Roberto De Zerbi l'été dernier. En effet, dans des propos accordés à La Provence, le Belge a ainsi savoir à propos de celui qui se trouve sur le banc olympien : « De Zerbi ? C'est un crack, il n'y a que des bonnes choses à dire sur lui, c'est un champion et un homme qui vit le foot comme les supporters ».

C'est encore loin d'être fini ?

Roberto De Zerbi et l'OM, le mariage semble parfait. Et voilà qu'il pourrait durer quelques années. Malgré les dernières rumeurs à propos d'un départ, notamment au Milan AC, l'Italien a assuré bien se sentir sur la Canebière. Et De Zerbi a même exprimé sa volonté de s'inscrire sur le long terme à l'OM, lui qui avait signé pour 3 ans l'été dernier.