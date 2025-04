OM - McCourt : La discussion secrète...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le stage réservé au staff et au vestiaire de l'OM qui s'est déroulé en Italie la semaine dernière a semblé faire un bien fou à Amine Gouiri. Il n'y a qu'à voir sa performance XXL contre le Stade Brestois dimanche dernier (4-1). Une prestation qui lui a valu une accolade avec Frank McCourt.

Après quatre jours de mise au vert dans le nord de Rome, la délégation sportive de l'OM a retrouvé Marseille le week-end dernier et l'Orange Vélodrome dimanche dans le cadre de la réception du Stade Brestois. Le stage semble avoir porté ses fruits au vu de la large victoire 4 buts à 1 contre le club breton.

L'Italie va si bien à Gouiri

Et cette victoire revient grandement au réalisme d'un certain Amine Gouiri. La recrue hivernale à 19M€ hors bonus a signé un triplé pour permettre au groupe de Roberto De Zerbi de continuer à rêver d'un avenir en Ligue des champions la saison prochaine. Et ce, sous les yeux d'un invité de marque à l'Orange Vélodrome.

McCourt échange avec Gouiri dans les vestiaires

Présent dans la cité phocéenne le week-end dernier, Frank McCourt a pu être secoué par Pablo Longoria dans les tribunes lors d'un but de l'OM. Après la rencontre, le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille s'est rendu dans les vestiaires pour féliciter Amine Gouiri. Une discussion initialement secrète, partagée par les réseaux sociaux du club. « C'est une belle soirée, tu es content ? », a demandé McCourt à Gouiri après une accolade.