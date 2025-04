OM : Révolution avortée, le coupable est désigné !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dimanche soir pour la réception de Brest (4-1), Roberto De Zerbi a décidé d’opérer un changement de système. L’entraîneur de l’OM a délaissé sa défense à trois pour passer dans un 4-3-3. Un choix payant, mais que le technicien italien aurait aimé faire plutôt, sauf que la blessure de Leonardo Balerdi l’en a empêché.

Beaucoup le réclamaient et ils ont dû attendre la réception de Brest dimanche pour que leur vœu soit exaucé. Pour la réception du SB29, Roberto De Zerbi a décidé de changer de système et ne plus utiliser la défense à trois qu’il alignait depuis le déplacement à Lens (1-3) le 23 novembre dernier. L’entraîneur de l’OM est revenu à un 4-3-3 plus classique, qu’il préfère et qu’il aurait aimé réutiliser plus tôt.

« Il attendait le retour de Balerdi »

« Le 4-3-3, De Zerbi ne l'a travaillé que la semaine dernière pendant le stage. Il aurait voulu le faire il y a 2-3 semaines sauf que Balerdi était blessé et il estime qu'il n'avait pas la charnière pour le faire. Il attendait le retour de Balerdi », a expliqué le journaliste Florent Germain dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Blessé au genou face à Reims (3-1), le capitaine de l’OM avait manqué les rencontres face à Toulouse (3-2), l’AS Monaco (3-2) et Montpellier (5-1).

« Ce n'est pas facile, c'était un risque à prendre »

Pourtant, à en croire Roberto De Zerbi, l’idée ne lui est venue après la réception du MHSC. « J'avais décidé de changer après la première mi-temps contre Montpellier car elle ne m'avait pas plu, je m'étais dit que c'était le moment de changer. Changer quand on est 2e au classement, ce n'est pas facile, c'était un risque à prendre », a déclaré l’entraîneur de l’OM en conférence de presse. « Je pense juste que c'était le meilleur système. On verra s'il faut changer ou pas par la suite. Je l'ai fait aussi par rapport à Greenwood, pour l'extraire du trafic sur le terrain. Ce n'était pas un coup de poker, j'ai parlé avec 6 ou 7 joueurs mardi, ils étaient d'accord. »