OM : Daniel Riolo annonce un drame !

Amadou Diawara

Après le carton de l'OM face à Brest, Daniel Riolo a fait un point sur la situation actuelle du club emmené par Roberto De Zerbi. Selon le journaliste français, l'écurie olympienne doit revenir aux bases et se contenter de faire des choses simple pour éviter de vivre un drame.

L'OM de Pablo Longoria tient à conserver sa deuxième place en Ligue 1, qui est directement qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Toutefois, le club phocéen ne doit pas se relâcher lors des trois dernières journées du championnat de France. Cinq clubs pouvant encore passer devant l'OM (58 points) : le LOSC (56 unités), l'AS Monaco (55), l'OL, l'OGC Nice et le RC Strasbourg (54).

«On n'est pas obligés de faire un stage dans un autre pays...»

Alors que l'OM a battu Brest ce dimanche soir - et ce, après une escapade de quelques jours à Rome - Daniel Riolo a poussé le club à faire des choses simples pour ne pas vivre un drame. « Le schéma de De Zerbi ? Je l'ai dit toute l'année. Parfois, ne pas se casser la tête pour un entraîneur - avec un peu d'humilité et de simplicité sans innovation ou vouloir être génial à tous les coups - ça pouvait bien fonctionner. On est revenus à un 4-3-3 un peu basique avec un Luis Henrique dans une position en haut à gauche », a-t-il confié dans l'émission l'After Foot, avant d'en rajouter une couche.

«... et de rendre toute notre situation dramatique»

« On a fait simple, on a mis du pressing, la bonne attitude. Un peu de simplicité et de professionnalisme où tout le monde se regarde dans une glace en se disant : "les gars, il y a la Ligue des champions, on n'est peut-être pas obligés de faire un stage d'une semaine dans un autre pays et de rendre toute notre situation dramatique" », a conclu Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport. Reste à savoir si l'OM tiendra compte de son conseil.