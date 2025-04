Transferts : Un nouvel Algérien à l’OM, son clan balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coéquipier de Karim Benzema à Al-Ittihad, Houssem Aouar pourrait bien claquer la porte l'été prochain. Lassé par les critiques à son encontre, l'international algérien pourrait se relancer en France. Selon son entourage, plusieurs équipes de Ligue 1 le suivent comme l'OM, qui compte déjà dans son groupe deux Fennecs.

Le dernier mercato a été marqué par l’arrivée de deux internationaux algériens à l’OM : Amine Gouiri et Ismaël Bennacer. Un troisième aurait très bien pu signer et évoluer sous les ordres de Roberto de Zerbi. Comme indiqué par le journaliste Nabil Djellit, Houssem Aouar avait été courtisé par l’OM l’été dernier, avant de recevoir un appel de Karim Benzema. L’ancien attaquant du Real Madrid était parvenu à le convaincre de rejoindre Al-Ittihad en Arabie Saoudite. « On a appris que l'OM était intéressé par Houssem et qu'il avait contacté la Roma, mais le transfert vers Al-Ittihad était déjà bien avancé » avait lâché un membre du clan Aouar au journaliste de L’Equipe.

Aouar prêt à prendre une décision radicale

Mais la première saison d’Aouar en Arabie Saoudite est en train de tourner au fiasco. Malgré 11 buts sou le maillot d’Al-Ittihad, l’ancienne pépite de l’OL subie une vague de critique à chacune de ses performances. Une situation qui l’agace et qui pourrait le pousser à changer d’air. Un scénario envisagé par son entourage, qui imagine un retour en Ligue 1. L’OM pourrait bien se saisir de l’occasion pour le recruter l’été prochain.

L'OM annoncé parmi les prétendants

« L’international algérien a récemment subi une pression énorme, malgré ses bonnes performances et sa régularité. En témoigne le fait qu’il est l’un des joueurs les plus recherchés en Europe, notamment en France et en Premier League anglaise. Il suscite l’intérêt des clubs français de Lille et de l’Olympique de Marseille, ainsi que de l’AFC Bournemouth » a confié un proche d’Aouar dans des propos rapportés par Africa Foot.