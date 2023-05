EXCLU - Mercato : Pour Aouar, ça sera l’un de ces trois clubs !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar se dirige vers un départ libre cet été. Courtisé, le milieu de terrain français a l’embarras du choix. Et s’il n’a pas réussi à s’entendre avec l’Eintracht Francfort, pour des raisons financières, trois clubs italiens sont à l’affût pour le signer. Voici les noms.

L’Eintracht Francfort a dégainé fort pour Houssem Aouar. Excellemment bien positionné, le club allemand pensait pouvoir convaincre le milieu de terrain de l’OL de venir cet été. Mais comme révélé par le10sport.com , les deux parties n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente financier. Le dossier est refermé et s’ouvre du côté de… l’Italie.

Aouar doit choisir

A bientôt 25 ans, Houssem Aouar voit sa carrière prendre une tournure inattendue. Considéré comme un talent très prometteur, une nouvelle fois issu de la prolifique formation lyonnaise, le Franco-Algérien a perdu la confiance successive des entraîneurs de l’OL. Laurent Blanc ne mise pas non plus sur lui depuis son arrivée, le cantonnant à un triste rôle de joker. Suffisant pour projeter Houssem Aouar vers la sortie, à l’issue de la saison. Et le milieu de terrain doit maintenant choisir.

L’AS Roma dans la course

Selon nos informations, un match final s’organise entre trois clubs de Serie A. Le premier, c’est l’AS Rome de José Mourinho. Le technicien portugais, qui devrait rester la saison prochaine, aimerait renforcer son milieu de terrain par le profil créatif d’Aouar. Même chose pour le Milan AC, où évoluent déjà des Français comme Mike Maignan, Théo Hernandez, Pierre Kalulu ou encore Olivier Giroud. Enfin, le troisième en course se nomme… Naples ! Le futur champion d’Italie est également dans le dossier et tente de profiter de l’opportunité pour recruter Houssem Aouar libre de tout contrat.